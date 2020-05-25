В Киевское Александровской больнице произошел пожар
В результате возгорания электрического щита никто не пострадал. Но пожарные вывели на свежий воздух 15 человек.
В Киеве произошел пожар в одном из помещений Александровской клинической больницы в Печерском районе, где лечат пациентов с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает ГСЧС в понедельник, 25 мая.
«В 18:56 был ликвидирован пожар в подсобном помещении в 6 корпусе на 6 этаже в Александровской клинической больнице на ул. Шелковичной 39/1″, – говорится в сообщении.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Пожарные вывели на свежий воздух 15 человек.
В целом огнем повреждено электрический щит и входные двери в подсобное помещение на площади два квадратных метра.
Было задействовано 25 человек и шесть единиц техники.
«По словам персонала больницы, который был на месте, в данном корпусе больных опасной инфекцией не было», – отметили в ГСЧС.
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