Так в министерстве хотят избежать манипуляций с показателями. В эпицентрах вспышек коронавируса «уровень тестирования на уровне европейского», заверил Ляшко.

Минздрав и в дальнейшем будет учитывать количество проведенных тестирований на COVID-19, оцениваю эпидемиологическую ситуацию в Украине. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала Украина 24 в понедельник, 25 мая.

«Мы не хотим убирать показатель тестирования (из критериев оценки эпидситуации – ред.), потому что если не будет тестирований, то не будет заболеваемости, и можно будет лавировать показателями. Поэтому мы в Минздраве жестко стоим на этой позиции, что тестирование должно быть», – сказал Ляшко.

Ляшко добавил, что «если количество проведенных тестирований позволяет сдерживать количество случаев на определенном уровне, значит тестирований достаточно».

«В Черновицкой области, которая дольше всего в эпидпроцессе, у них уровень тестирования на уровне европейского, но несмотря на это там большое количество контактных, поэтому там тестируют больше. В Сумской и Луганской областях мало случаев, там тестируют меньше», – продолжил санитарный врач.

Кроме того, Ляшко подчеркнул, что эффективность противоэпидемических мероприятий в Украине и в целом в мире можно будет оценить только ретроспективно, по прошествии некоторого времени.

«Мы будем проводить ретроспективный анализ. Все истории болезни сохраняются, проводятся вскрытия, будет проводиться анализ – случилась смерть в следствие COVID-19 или она совпала по времени с COVID-19. Мы не скрываем статистику, у нас есть реальная картина и низкий показатель летальности, которые показывал, что карантинные меры в Украине были внедрены вовремя и были адекватны ситуации», – резюмировал он.

Тэги: Минздрав, моз, пандемия, covid-19