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Главная » Украина » Экономика
21:26 25 Мая 2020 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Общая сумма убытков украинских предприятий превысила 200 млрд гривен

Это почти на 500% больше, чем в прошлом году.

В первом квартале 2020 года крупные и средние предприятия Украины получили убытки на 4,9 млрд гривен по сравнению с прибылью 111,1 млрд гривен за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, обнародованные в понедельник, 25 мая.

Отмечается, что общая прибыль предприятий составила 199,9 млрд гривен, что на 131,1% больше по сравнению с январем-мартом 2019 года. Но при этом было допущено убытков на сумму 204,8 млрд гривен. Это на 495,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля убыточных предприятий за первый квартал 2020 года составила 40,8%. За январь-март 2019 года их было 27,2%.

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Тэги: кризис, бизнес, убытки, предприятия, карантин

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