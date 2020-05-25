Общая сумма убытков украинских предприятий превысила 200 млрд гривен
Это почти на 500% больше, чем в прошлом году.
В первом квартале 2020 года крупные и средние предприятия Украины получили убытки на 4,9 млрд гривен по сравнению с прибылью 111,1 млрд гривен за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, обнародованные в понедельник, 25 мая.
Отмечается, что общая прибыль предприятий составила 199,9 млрд гривен, что на 131,1% больше по сравнению с январем-мартом 2019 года. Но при этом было допущено убытков на сумму 204,8 млрд гривен. Это на 495,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Доля убыточных предприятий за первый квартал 2020 года составила 40,8%. За январь-март 2019 года их было 27,2%.
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