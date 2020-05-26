Зидан возглавил рейтинг лучших тренеров в истории Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавил список лучших тренеров в истории Лиги чемпионов по версии портала Squawka.

Под руководством французского специалиста «бланкос» поставили рекорд, выиграв самый престижный еврокубок три раза подряд – в 2016, 2017 и 2018 годах. Отметим, ни один другой клуб даже дважды подряд не выигрывал ЛЧ.

Напомним, в 2018 году, спустя 4 дня после триумфа в Киеве и завоевания мадридцами 13-го титула сильнейшей клубной команды Европы, Зидан заявил об уходе из «Реала».

В первую тройку также вошли Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти, которые становились победителями этого турнира два и три раза соответственно.

Добавим, что самый успешный тренер в истории Английской Премьер-Лиги, бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выиграл с командой также два титула, но в топ-5 рейтинга не вошел, заняв лишь шестое место.

Топ-10 лучших тренеров в истории ЛЧ (с момента ребрендинга турнира в 1992 году):

1. Зинедин Зидан, Франция (Реал – 2016, 2017 и 2018)

2. Хосеп Гвардиола, Испания (Барселона – 2009 и 2011)

3. Карло Анчелотти, Италия (Милан – 2003, 2007, Реал – 2014)

4. Жозе Моуриньо, Португалия (Порту – 2004, Интер – 2010)

5. Луи ван Гал, Голландия (Аякс – 1995)

6. Алекс Фергюсон, Шотландия (Манчестер Юнайтед – 1999, 2008)

7. Юпп Хайнкес, Германия (Реал – 1998, Бавария – 2013)

8. Висенте дель Боске, Испания (Реал – 2000, 2002)

9. Рафаэль Бенитес, Испания (Ливерпуль – 2005)

10. Оттмар Хитцфельд, Германия (Боруссия Дортмунд – 1997, Бавария – 2001)

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