Зидан возглавил рейтинг лучших тренеров в истории Лиги чемпионов
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавил список лучших тренеров в истории Лиги чемпионов по версии портала Squawka.
Под руководством французского специалиста «бланкос» поставили рекорд, выиграв самый престижный еврокубок три раза подряд – в 2016, 2017 и 2018 годах. Отметим, ни один другой клуб даже дважды подряд не выигрывал ЛЧ.
Напомним, в 2018 году, спустя 4 дня после триумфа в Киеве и завоевания мадридцами 13-го титула сильнейшей клубной команды Европы, Зидан заявил об уходе из «Реала».
В первую тройку также вошли Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти, которые становились победителями этого турнира два и три раза соответственно.
Добавим, что самый успешный тренер в истории Английской Премьер-Лиги, бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выиграл с командой также два титула, но в топ-5 рейтинга не вошел, заняв лишь шестое место.
Топ-10 лучших тренеров в истории ЛЧ (с момента ребрендинга турнира в 1992 году):
1. Зинедин Зидан, Франция (Реал – 2016, 2017 и 2018)
2. Хосеп Гвардиола, Испания (Барселона – 2009 и 2011)
3. Карло Анчелотти, Италия (Милан – 2003, 2007, Реал – 2014)
4. Жозе Моуриньо, Португалия (Порту – 2004, Интер – 2010)
5. Луи ван Гал, Голландия (Аякс – 1995)
6. Алекс Фергюсон, Шотландия (Манчестер Юнайтед – 1999, 2008)
7. Юпп Хайнкес, Германия (Реал – 1998, Бавария – 2013)
8. Висенте дель Боске, Испания (Реал – 2000, 2002)
9. Рафаэль Бенитес, Испания (Ливерпуль – 2005)
10. Оттмар Хитцфельд, Германия (Боруссия Дортмунд – 1997, Бавария – 2001)
Новости по теме
Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список лучших футбольных наставников в мире за 2019 год.
Зидан уверен, что более продуктивным был бы его приход в команду в летнее межсезонье, когда можно принимать серьезные кадровые решения.
Контракт с «королевским» клубом подписан до 30 июня 2022 года, сообщается на официальном сайте клуба.