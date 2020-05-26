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Главная » Мир » Спорт
19:10 26 Мая 2020 Просмотров 29   КомментариевКомментарии

Главу Федерации футбола Гаити обвинили в изнасиловании футболисток сборной

Против президента Федерации футбола Гаити Ива Жан-Барта начато расследование по обвинениям в изнасиловании футболисток.

Как писала газета The Guardian, чиновник обвиняется в сексуальном насилии в отношении футболисток женской сборной страны из национального тренировочного центра. Предполагаемые инциденты происходили в течение последних пяти лет.

По данным источников газеты, включая предполагаемых жертв и представителей их семей, Жан-Барт принуждал нескольких игроков к сексу в тренировочном центре, а одну из пострадавших заставили сделать аборт.

Жан-Барт возглавляет Федерацию футбола Гаити с 2000 года, в 2016 году был выбран на пятый срок. Он заявляет, что «никогда не было никаких жалоб», а обвинения прессы являются попыткой дискредитировать Федерацию футбола Гаити и его самого.

Тем временем Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила Жан-Барта на 90 дней от профессиональной деятельности в связи с открытым против него расследованием.

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Тэги: футбол, изнасилования, Республика Гаити

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