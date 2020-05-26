Возле Львова протестующие перекрыли трассу
Около 40 активистов требовали изменений в план развития Львова и встречи с представителями городской и областной власти.
Жители ряда сел утром во вторник, 26 мая, на три часа перекрыли международную автотрассу Львов-Краковец в селе Подрясное возле Львова. Об этом сообщило издание ZAXID.NET.
По его данным, активисты протестовали против присоединения Брюховецкой объединенной территориальной общины ко Львову, поскольку Брюховичи уже более 60 лет административно входят в состав Львова, сохраняя самоуправление.
Около 40 протестующих ожидали представителей власти утром около 9:00. Они блокировали движение, по очереди ходя на пешеходном переходе.
При этом каждые 5 минут пропускали транспорт, поэтому существенных пробок на трассе не возникло. Протест завершился около 12:00.
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По данным «Белого счетчика», в нем приняли участие 22,4 тысячи человек, по данным полиции, —12 тысяч.
Протестующие сжигали портреты и транспаранты, и не расходились несколько часов.