Возле Львова протестующие перекрыли трассу

Около 40 активистов требовали изменений в план развития Львова и встречи с представителями городской и областной власти.

Жители ряда сел утром во вторник, 26 мая, на три часа перекрыли международную автотрассу Львов-Краковец в селе Подрясное возле Львова. Об этом сообщило издание ZAXID.NET.

По его данным, активисты протестовали против присоединения Брюховецкой объединенной территориальной общины ко Львову, поскольку Брюховичи уже более 60 лет административно входят в состав Львова, сохраняя самоуправление.

Около 40 протестующих ожидали представителей власти утром около 9:00. Они блокировали движение, по очереди ходя на пешеходном переходе.

При этом каждые 5 минут пропускали транспорт, поэтому существенных пробок на трассе не возникло. Протест завершился около 12:00.

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