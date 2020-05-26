НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Общество
15:30 26 Мая 2020 Просмотров 294   КомментариевКомментарии

Возле Львова протестующие перекрыли трассу

Около 40 активистов требовали изменений в план развития Львова и встречи с представителями городской и областной власти.

Жители ряда сел утром во вторник, 26 мая, на три часа перекрыли международную автотрассу Львов-Краковец в селе Подрясное возле Львова. Об этом сообщило издание ZAXID.NET.

По его данным, активисты протестовали против присоединения Брюховецкой объединенной территориальной общины ко Львову, поскольку Брюховичи уже более 60 лет административно входят в состав Львова, сохраняя самоуправление.

Около 40 протестующих ожидали представителей власти утром около 9:00. Они блокировали движение, по очереди ходя на пешеходном переходе.

При этом каждые 5 минут пропускали транспорт, поэтому существенных пробок на трассе не возникло. Протест завершился около 12:00.

Источник:
Тэги: Львов, протест, митинг

Новости по теме

К протестам горняков Донбасса присоединилась еще одна шахта

Горняки уже трех шахт Донецкой области требуют погасить задолженность по зарплатам.

В центре Москвы прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

По данным «Белого счетчика», в нем приняли участие 22,4 тысячи человек, по данным полиции, —12 тысяч.

В центре столицы Чечни прошла многотысячная акция протеста

Протестующие сжигали портреты и транспаранты, и не расходились несколько часов.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты