Сотрудник ФСБ подстрекал украинца к госизмене

Сотрудника российской разведки подозревают в подстрекательстве гражданина Украины к государственной измене.

Украинские правоохранители сообщили о подозрении гражданину России, начальнику оперативного отдела 74-го разведывательного центра Главного управления Генштаба ВС РФ в подстрекательстве гражданина Украины к государственной измене. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, мужчина в 2017 году привлек к конфиденциальному сотрудничеству заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины с целью получения от него сведений, разглашение которых могло навредить суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Тогда чиновника правительства признали виновным и приговорили к реальной мере наказания. В сентябре 2019 года в рамках обмена он был передан России.

В сообщении не называется фамилия, однако, вероятно, речь идет о переводчике экс-премьер-министра Владимира Гройсмана Станиславе Ежове.

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