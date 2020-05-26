От украинцев засекретили статистику смертности от коронавируса

Главное управление Государственной службы статистики приостановило публикацию данных о причинах смерти граждан на время карантина.

«Информируем, что с учетом положений постановления Кабинета Министров Украины от 11.03.2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2″ (с изменениями) и необходимостью принятия соответствующих мер, во время действия карантина отделами государственной регистрации актов гражданского состояния межрегиональных управлений Министерства юстиции Украины приостановлено предоставление соответствующим главным управлением статистики вторых экземпляров актовых записей гражданского состояния вместе с врачебными свидетельствами (фельдшерскими справками) о смерти, врачебными свидетельствами о перинатальной смерти, копиями решений суда об установлении факта смерти (далее – административные данные)», – говорится в нем.

Указано, что ежемесячная статистическая информация о количестве умерших по Украине и регионах будет сформирована и опубликована в сроки, определенные календарем обнародования статической информации, но без данных о причинах смерти.

«В полном объеме статистическая информация о количестве умерших по причинам смерти, начиная с данных за январь-март 2020 года, будет сформирована и обнародована после окончания карантина…» – отмечается в сообщении.

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