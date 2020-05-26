Когда пенсионерам старше 75 ждать выплат

На сегодняшний день в Украине полтора миллиона пенсионеров, которые старше 75 лет. От 75 к 80 годам – примерно 1,1 млн человек.

С 2021 года около миллиона украинских пенсионеров старше 75 лет получат доплаты по 500 гривен. Об этом сказала замминистра социальной политики Татьяна Сальникова в эфире канала Украина 24.

По ее словам, президент Владимир Зеленский поставил чиновникам «очень четкую задачу», которая предусматривает приближение размера пенсии к фактическому прожиточному минимуму.

«Первый шаг мы сделали: с 1 апреля для пенсионеров в возрасте 80 лет плюс введены доплаты в размере до 500 гривен. Такие же доплаты для людей 75 лет плюс с 2021 года введены», – сообщила она.

Количество пенсионеров старше 75 лет в Украине составляет около 1,5 млн человек, а от 75 лет до 80 лет – около 1,1 млн человек.

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