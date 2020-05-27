Дания ослабила пограничный контроль для влюбленных пар

Жители соседних стран наконец-то смогут свободно приехать в Данию, на территории которой проживает их партнер. Однако парам при пересечении границы придется доказывать властям свою «влюбленность».

Власти Дании ослабили свой пограничный контроль с другими странами Северной Европы и Германией, позволив парам, разлученным из-за карантина, введенного в результате вспышки короанвирусной инфекции, встретиться снова. Но влюбленные должны доказать, что они были в отношениях по крайней мере шесть месяцев.

С понедельника, 25 мая, пары могут воссоединяться.

Однако им надо было продемонстрировать властям личную переписку, общие фотографии или предоставить какую-то информацию о партнере.

Сообщается, что эта идея была раскритикована в обществе.

«Я не знаю ни одной другой страны, где для въезда в нее нужно показывать интимную переписку или фотографии. Мы наконец-таки разрешили парам посещать друг друга, но не можем отменить право на неприкосновенность частной жизни», – написал в Twitter датский политик Кристиан Хегаард.

Теперь от влюбленных требуют только подписанный ими документ, где написано, что они находятся в отношениях.

Напомним, что из-за коронавируса, Дания закрыла границы 14 марта.

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