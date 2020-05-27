Среди киевских медиков ищут тех, кто переболел COVID-19

Из врачей, которые уже переболели коронавирусом и имеют к нему иммунитет, могут формировать специальные бригады.

В Киеве сотрудников Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф протестовали на коронавирус ИФА-тестами для выявления антител к коронавирусу. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает УНН.

Отмечается, что для тестирования у работников был проведен забор биологического материала. Его планируется доставить в лабораторию в институт Шалимова, где будет проведено исследование.

Таким образом планируют выявить пациентов, уже переболевших COVID-19 и имеющих иммунитет.

По словам фельдшера, делавшего забор биологического материала, результат диагностики может быть готов уже на следующий день.

Сегодня в ЦЭМП и МК планируется протестировать до 30 человек персонала.

Отметим, ИФА-тесты — это иммунологическое исследование, которое определяет наличие антител к вирусу COVID-19.

По результатам анализов могут формировать бригады «скорой» из медиков, имеющих иммунитет к болезни.

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