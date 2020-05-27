Ситуация с пандемией в России улучшается – Путин

В связи с этим через месяц проведут отложенный парад Победы.

Россия уже прошла пик пандемии коронавируса, заявил президент страны Владимир Путин во время видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу во вторник.

«Надо сказать, что мы сейчас от них (от ряда стран) получаем, от некоторых, предложения о помощи. Правда, пик (пандемии) у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным», – сказал Путин.

Согласно статистике, в РФ более 10 дней фиксируют менее 10 тысяч случаев коронавируса в сутки. Так, за минушие сутки было выявлено 8 915 новых случаев. При этом из больниц за сутки выписали рекордное количество пациентов – 12331, уровень смертности также оказался рекордным – умерли 174 человек.

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