Газпром снизит цену на газ для Грузии на 15%
Страна договорилась о снижении цены с российской компанией, но стоимость импортируемого газа не уточняется.
Грузия пересмотрела действующий контракт с Газпромом о поставках газа и договорились о снижении цены на 15%. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава во вторник, 26 мая.
«С учетом усиленной конкуренции и того, что в мире цены на нефтепродукты падают, мы сегодня пересмотрели контракт с «Газпромом», что поспособствует снижению цены на газ. Исходя из коммерческой тайны, я не будут называть вам конкретных цифр, однако скажу, что цена на природный газ будет понижена приблизительно на 15%», – сообщила Турнава.
Отметим, что в апреле прошлого года министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия сообщил о подписании контракта с Газпромом о закупке газа в малых количествах. Тогда Грузия закупила у РФ 160 млн кубометров газа, что составило порядка 5% от общего объема импорта. В этом году страна планирует купить у Газпрома около 170 млн кубометров газа.
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