Отрицавший пандемию COVID-19 священник РПЦ запрещен в служении

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (Наконечный) запретил в служении схиигумена Сергия (Романова). Ему теперь нельзя покидать территорию монастыря.

«Я неоднократно имел с вами пастырскую доверительную беседу и с глаза на глаз и в присутствии других людей относительно содержания ваших публичных проповедей и выступлений. Вы давали мне обещание исправиться, но преступили данную мне клятву. Теперь я вынужден обратиться к вам перед лицом всей Церкви, в надежде быть услышанным хотя бы на этот раз», – говорится в тексте указа на сайте епархии.

Сергию запрещено покидать территорию Иоанно-Богословского мужского монастыря. Епископ предложил ему послужить церкви «безмолвием, затвором и молитвой, чего так не хватает современному бурному и многомятущемуся миру».

Схиигумен несколько раз заявлял, что пандемия коронавируса – выдумка злых сил, которые хотят провести «чипизацию населения». Известна стала его проповедь, в которой он критиковал закрытие храмов РПЦ на время карантина, заявив, что это делалось под давлением «богоборческих властей», духовным руководством вместе с «предтечами Антихриста». Свои заявления он сопровождал антисемитскими выпадами.

Романова называют одним из лидеров «царебожников» – группы прихожан и духовенства РПЦ, почитающих последнего русского императора Николая Второго и его семью. Они почти не контролируются епископатом и часто состоят в оппозиции к РПЦ.

Его также называли духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской. Впоследствии Поклонская пересмотрела взгляды, СМИ писали о ее разрыве с Сергием.

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