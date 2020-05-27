Российский призер Олимпиады-2014 решил выступать за Швейцарию
Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи российский лыжник Илья Черноусов сменил спортивное гражданство.
На международных стартах отныне он будет представлять Швейцарию.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) одобрила переход 33-летнего лыжника на этой неделе.
Черноусов не выступал за сборную России с 2016 года, в последние годы он участвовал только в коммерческих марафонах. Супругой лыжника является швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин, которая на Играх в Сочи завоевала серебро в индивидуальной гонке. Пара воспитывает двоих дочерей.
На Олимпиаде в Сочи Черноусов разделил пьедестал марафонской дистанции с соотечественниками Александром Легковым (золото) и Максимом Вылегжаниным (серебро). Позже Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал за допинг Легкова и Вылегжанина. Таким образом, Черноусову должна была достаться золотая медаль, однако Легков и Вылегжанин были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS).
Федерация лыжных гонок России не возражала против перехода Черноусова в швейцарскую сборную.
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