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Главная » Мир » Спорт
14:15 27 Мая 2020 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Российский призер Олимпиады-2014 решил выступать за Швейцарию

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи российский лыжник Илья Черноусов сменил спортивное гражданство.

На международных стартах отныне он будет представлять Швейцарию.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) одобрила переход 33-летнего лыжника на этой неделе.

Черноусов не выступал за сборную России с 2016 года, в последние годы он участвовал только в коммерческих марафонах. Супругой лыжника является швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин, которая на Играх в Сочи завоевала серебро в индивидуальной гонке. Пара воспитывает двоих дочерей.

На Олимпиаде в Сочи Черноусов разделил пьедестал марафонской дистанции с соотечественниками Александром Легковым (золото) и Максимом Вылегжаниным (серебро). Позже Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал за допинг Легкова и Вылегжанина. Таким образом, Черноусову должна была достаться золотая медаль, однако Легков и Вылегжанин были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS).

Федерация лыжных гонок России не возражала против перехода Черноусова в швейцарскую сборную.

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Тэги: Россия, Олимпиада, Швейцария, лыжный спорт

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