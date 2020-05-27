Президент своей подписью продлил налоговые льготы до конца карантина

Президент Владимир Зеленский продлил действие налоговых льгот на период карантина. Глава государства подписал соответствующий законопроект №3329-д.

Владимир Зеленский подписал законопроект, что следует из материалов на сайте Верховной Рады.

Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» предусматривает помощь по частичной безработице освободили от налогообложения НДФЛ и военным сбором, пособие по частичной безработице для ФЛП и освобождение от налогообложения НДФЛ 300% доплаты медикам.

Документ предусматривает мораторий на проверки и неприменение штрафов и пени за нарушение налогового законодательства и законодательства по ЕСВ до конца карантина.

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