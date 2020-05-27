Правительству понадобилось еще больше министров
В Украине снова будут отдельные Минэнерго и Министерство защиты окружающей среды.
Кабинет министров принял решение о разделении Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства. Теперь в Украине снова будут отдельные Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Соответствующее решение принято на заседании правительства.
Как заявила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, министерство разделяют для разграничения полномочий. По ее словам, нынешняя ситуация приводит к конфликтам интересов в министерстве.
Как подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль, на сегодня в Украине «колоссальный кризис» в энергетике, и у правительства нет шести месяцев для создания Министерства энергетики.
Он также отметил, что будет назначен и.о. министра охраны окружающей среды и природных ресурсов.
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Премьер Денис Шмыгаль также сообщил, что на Совете экономического развития с ведущими экономистами был поддержан предложенный правительством «адаптивный» карантин.