Премьер Нидерландов не смог из-за карантина навестить умирающую мать
В Нидерландах было зафиксировано более 45 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, более 5800 человек скончались.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте из-за коронавируса не смог навестить свою 96-летнюю мать в доме престарелых.
Женщина умерла, так и не увидев сына, с которым она не встречалась как минимум с 20 марта – именно с этого дня в Нидерландах действовал запрет на посещение домов престарелых, сообщает The Guardian.
«Премьер-министр следовал всем предписаниям властей в связи с коронавирусом», – заявили в пресс-службе Марка Рютте.
Рютте – социалист, лидер Народной партии за свободу и демократию. Он уже второй срок занимает пост премьера.
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