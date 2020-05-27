Премьер Нидерландов не смог из-за карантина навестить умирающую мать

В Нидерландах было зафиксировано более 45 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, более 5800 человек скончались.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте из-за коронавируса не смог навестить свою 96-летнюю мать в доме престарелых.

Женщина умерла, так и не увидев сына, с которым она не встречалась как минимум с 20 марта – именно с этого дня в Нидерландах действовал запрет на посещение домов престарелых, сообщает The Guardian.

«Премьер-министр следовал всем предписаниям властей в связи с коронавирусом», – заявили в пресс-службе Марка Рютте.

Рютте – социалист, лидер Народной партии за свободу и демократию. Он уже второй срок занимает пост премьера.

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