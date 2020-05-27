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Главная » Украина » Спорт
21:25 27 Мая 2020 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

Владимиру Кличко вернули все пояса, которые он проиграл в бою с Фьюри

Экс-чемпиону мира в хэвивейте Владимиру Кличко вернули все чемпионские пояса, которые он потерял в бою Тайсону Фьюри в ноябре 2015 года.

Тогда украинец лишился титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO.

Позже все три организации заказали для Фьюри новые пояса, а украинцу вернули старые. Такой шаг стал признанием заслуг Владимира Кличко перед мировым боксом.

1 июня 2020 года эти пояса будут выставлены в Киеве в музее братьев Кличко.

Сейчас Кличко-младший помогает бывшему абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Эвандеру Холифилду готовиться к возвращению в ринг.

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Тэги: Владимир Кличко, бокс

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