Владимиру Кличко вернули все пояса, которые он проиграл в бою с Фьюри
Экс-чемпиону мира в хэвивейте Владимиру Кличко вернули все чемпионские пояса, которые он потерял в бою Тайсону Фьюри в ноябре 2015 года.
Тогда украинец лишился титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO.
Позже все три организации заказали для Фьюри новые пояса, а украинцу вернули старые. Такой шаг стал признанием заслуг Владимира Кличко перед мировым боксом.
1 июня 2020 года эти пояса будут выставлены в Киеве в музее братьев Кличко.
Сейчас Кличко-младший помогает бывшему абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Эвандеру Холифилду готовиться к возвращению в ринг.
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Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко вновь высказал свое видение возможного возвращения на ринг.
«Я хочу побить рекорд», — сказал Кличко. Он напомнил, что американец Джордж Форман в 45 лет стал чемпионом мира в тяжелом весе.
В интервью The Sun Владимир Кличко заявил, что «непреклонен» в своем решении уйти из бокса и переключиться на другую карьеру.