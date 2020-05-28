Нефть дешевеет из-за напряженных отношений между США и Китаем

Нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures упала в цене до $34,55 за баррель, а баррель WTI теперь стоит $32,59.

Мировые цены на нефть эталонных марок заметно снизились из-за усиления напряженности вокруг Гонконга и заявлений руководства США и Китаем. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в среду, 27 мая.

Так, июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $1,62 (4,48%) – до $34,55 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на $1,76 (5,12%) – до $32,59 за баррель.

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $1,96 в пользу Brent.

Как сообщалось, ранее ежегодный Национальный народный конгресс Китая включил в свою повестку дня проект закона О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга, который предусматривает ответственность за «мятеж, сепаратизм и измену».

Тэги: США, Китай, нефть, Brent