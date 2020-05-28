Запуск пилотированного корабля Илона Маска не состоялся

Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX отложен из-за погодных условий.

Пуск к Международной космической станции американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX отложен по погодным условиям за 17 минут до планируемого старта, когда уже шла заправка кислородом и керосином первой ступени ракеты-носителя и была задействована автоматическая система спасения космонавтов.

Старт был отложен в связи с плохими погодными условиями. Ранее в районе космодрома было объявлено штормовое предупреждение.

«Руководитель полета принял решение отложить запуск из-за погодных условий», – отметили в компании SpaceX.

Сообщается, что отложенный старт должен был стать первым запуском астронавтов с территории США с 2011 года, когда была завершена пилотируемая программа шаттлов. На борту корабля должны были находиться астронавты Дуг Херли и Боб Бенкен.

Дональд Трамп, который специально прилетел во Флориду, чтобы наблюдать за стартом корабля, вернулся на «борт номер один», отменив планировавшееся выступление после запуска.

Известно, что нынешняя миссия Crew Dragon - последнее крупное испытание корабля перед его сертификацией NASA для осуществления регулярных коммерческих пилотируемых полетов на Международную космическую станцию.

Следующий старт запланирован на 30 мая. Стыковка с Международной космической станцией намечена на 31 мая.

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