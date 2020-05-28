В Харькове трое неизвестных избили трансгендера

Неизвестные подошли к девушке, когда она возвращалась домой с работы. Сначала оскорбляли ее словесно, а потом ударили в лицо. Полиция на сайте называет пострадавшую «мужчиной».

Инцидент случился поздно вечером 24 апреля. Девушка возвращалась с работы домой и остановилась возле сигаретного киоска. Сначала ее словесно оскорбляли, а потом ударили в лицо.

«Возле сигаретного киоска к ней обратилось трое мужчин. Сначала они обратились, как к девушке, она ответила. Они поняли, что «что-то не так», возможно с голосом. Начали оскорблять, называть «п*дарасом». Затем ее толкнули, несколько раз ударили в лицо, сломали нос. У нее пошла кровь», – сказал Зинченков.

Девушке удалось вызвать полицию. Патрульные приехали быстро, но нападавшие уже скрылись. Полицейские вместе с девушкой искали нападавших во дворах, но никого найти не удалось.

«Скорая забрала девушку в больницу, ей там сделали операцию. Она пролежала в больнице несколько дней. К ней приходили полицейские из Киевского райотдела Харькова брать показания», – продолжил Зинченков.

В первые дни после нападения девушку отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

«Она прошла. Но там не отмечено повреждение носа, хотя эта информация есть в выписках из больницы и в рапорте», – добавил правозащитник.

С полицией девушка связывалась в первой половине мая, после выписки из больницы, но ей не сообщили, открыто ли уголовное производство.

По словам правозащитника, рапорт «достаточно убогий, и в нем нет информации о том, что нападение произошло из-за предубеждения относительно сексуальной ориентации».

В свою очередь на сайте полиции области есть сообщение об инциденте, но там пострадавшую называют «мужчиной».

«24 апреля 2020 около 23:20 в Киевский отдела полиции поступило сообщение о том, что возле киоска на улице Академика Проскуры 24-летнему мужчине нанесены телесные повреждения. На место выезжала руководство и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. По словам потерпевшего, около 21:30 у него возник конфликт с тремя неизвестными, в результате которого они нанесли ему телесные повреждения», – сказано в сообщении.

В полиции говорят, что открыли уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в сумме 850 гривен или 200 часов общественных робе, или исправительные работы на срок до года.

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