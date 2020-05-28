Туристам будут платить за отдых в Японии
Японское правительство надеется возродить пострадавшую из-за коронавируса индустрию туризма – ключевую движущую силу экономики. Туристам будут платить деньги за пребывание в стране.
Власти Японии для привлечения туристов после снятия ограничений из-за вспышки коронавирусной инфекции планируют платить до 185 долларов в день за каждый день пребывания в Стране Восходящего Солнца. На данную инициативу уже выделено 1,35 триллиона иен (12,5 миллиардов долларов), пишет The Jakarta Post.
Таким образом японское правительство намеревается возродить пострадавшую из-за пандемии индустрию туризма, весьма важную для экономики страны.
Так, иностранным путешественникам будут выдавать субсидии в размере до 20 тысяч иен (185 долларов) в день.
Эта сумма покроет примерно половину расходов туристов во время их пребывания в Японии. Ваучеры люди смогут использовать в магазинах, кафе, ресторанах.
Данная программа должна заработать в конце июля. Чтобы получить субсидии, нужно забронировать отель напрямую или с помощью японских туристических агентств.
Отмечается, что в апреле 31 японская компания, связанная с гостиничным бизнесом, объявила, что находится на грани полного разорения.
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