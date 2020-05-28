Госбюджет недополучил 45 млрд гривен запланированных поступлений
В первом квартале 2020 выполнение расходов общего фонда государственного бюджета оказалось на худшем уровне за последние пять лет.
За I квартал нынешнего года государственный бюджет Украины не получил 45 млрд гривен запланированных поступлений в общий фонд, из которых 27 млрд – таможенные и налоговые платежи. Такие данные обнародовал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан на своей странице в Facebook в среду, 27 мая.
«За январь-март 2020 года бюджет не получил 14% запланированных поступлений в общий фонд. Это 45 млрд гривен, из которых 27 млрд гривен таможенных и налоговых платежей и 17 млрд гривен внешних заимствований», – написал Пацкан.
Он указал, что в результате сокращения импорта товаров и услуг в бюджет не поступило 9,5 млрд гривен НДС. Разница между прогнозным и фактическим курсом гривны привела к недополучению 6,7 млрд гривен доходов.
В результате расходов бюджета было осуществлено на 28,3 млрд грн (11%) меньше плана.
Пацкан указал, что образование, медицина, строительство спортивных объектов не получили 1,1 млрд гривен из-за просчетов при подготовке госбюджета на 2020 год.
«В первом квартале 2020 года расходы общего фонда государственного бюджета выполнялись хуже за последние пять лет», – резюмировал Пацкан.
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По словам главы счетной палаты, часть дефицита доходов госбюджета связана с укреплением гривны.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
В этом году парламент утвердил бюджет на следующий год рекордно рано – 14 ноября.