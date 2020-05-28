Четверть россиян считает, что никакой пандемии COVID-19 нет, – опрос

Дирекция по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) провела социологический интернет-опрос.

В том, что никакой эпидемии нет, уверены 23 процента участников опроса, еще почти 10 процентов считают, что опасность преувеличена.

По числу людей, считающих эпидемию выдумкой, лидирует Южный федеральный округ – 41 процент.

Из тех, кто не верит в эпидемию, 43 процента навещают родственников и больше половины выходит на прогулку. Три четверти респондентов из числа скептиков убеждены, что в введении режима самоизоляции не было необходимости, сообщает РБК со ссылкой на опрос ВШЭ.

56 процентов респондентов поддерживают снятие ограничений, 36 процентов из них считают, что их нужно было снимать еще раньше.

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