Конгресс США поддержал санкции против Китая за притеснение мусульман

Документ, принятый палатой представителей, предусматривает введение санкций против КНР за притеснения уйгуров и других групп мусульман.

В нижней палате Конгресса США почти единогласно приняли законопроект, который позволяет вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые притесняют уйгуров и другие группы мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает ТАСС.

Отмечается, что 413 конгрессменов выступили в поддержку инициативы и только один против.

Впервые за всю 231-летнюю историю палаты представителей голосование проходило в удаленном формате, который позволяет голосовать одному конгрессмену от имени нескольких своих однопартийцев. Таким образом проголосовал 71 демократ. Республиканцы выступают резко против такой формы голосования.

Законопроект, который в середине мая был единогласно одобрен Сенатом, обязывает президента Дональда Трампа принять строгие меры в ответ на притеснения уйгурского меньшинства в Китае. Теперь инициатива будет направлена на подпись главе государства. Трамп до сих пор не высказал своего отношения к законопроекту, лишь пообещав его «изучить самым тщательным образом».

Автором законопроекта выступил сенатор-республиканец (от штата Флорида) Марко Рубио. Санкции, в частности, подразумевают отказ от выдачи виз и замораживание находящейся на территории США собственности.

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