Иранец обезглавил 14-летнюю дочь, которая сбежала из дома с любимым парнем

Ромина Ашрафи сбежала из дома со своим 35-летним парнем после того, как ее отец не дал разрешения на их брак.

Влюбленную пару задержали полицейские. Ромину отправили домой несмотря на то, что девушка сказала, что боится за свою жизнь, сообщает BBC.

На прошлой неделе отец напал на Ромину в спальне. Местные СМИ пишут, что отец отрезал дочери голову серпом. После этого вышел из дома «с серпом в руке» и признался в содеянном. Его задержала полиция.

Если отца признают виновным в убийстве дочери, ему грозит всего лишь от 3 до 10 лет тюремного заключения, а не смертная казнь.

Многие иранские газеты опубликовали историю Ромины на первых страницах.

Шахиндохт Молаверди, секретарь Общества защиты прав женщин Ирана, написала: «Ромина не является первой и не будет последней жертвой убийства чести».

Действующий уголовный кодекс Ирана смягчает наказание для родителей и других членов семьи, обвиненных в «убийстве чести».

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