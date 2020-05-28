Где украинцы заработывают больше всего во время кризиса?

Официально самую большую зарплату платят в финансовой сфере.

В апреле 2020 года самая высокая заработная плата штатных работников была зафиксирована в сфере «Финансовая и страховая деятельность». Финансисты в среднем получают 20 256 гривен, что составляет 194,2% среднего уровня по экономике.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, на втором месте – «Информация и телекоммуникации», где средняя заплата составляет 18 317 гривен (175,6% от средней).

Также относительная высокая средняя зарплата в сфере «Государственное управление и оборона» – 15 041 гривен или 144,2% от средней.

Самая низкая зарплата в сфере «Временное размещения и организация питания» – 3 500 гривен, или 33,6% от средней.

Также низкие зарплаты в сферах «Охрана здоровья и предоставление социальной помощи» – 7 035 гривен, или 67,4% от средней и «Образование» – 8 310 гривен или 79,7% от средней.

Стоит отметить, что во многих отраслях достаточно высокий уровень теневых зарплат, который не фиксируется Госстатом. Особенно это касается сельского хозяйства и строительства.

Особняком стоит спекуляция на товарах первой необходимости и медицинских расходниках и лекарствах.