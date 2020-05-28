Теперь помимо коронавируса планете грозит новая напасть
В этом году, помимо всемирной пандемии коронавируса, может произойти еще одно бедствие поистине библейских масштабов.
На районы Восточной Африки, Ближнего Востока, Азии и южные регионы России обрушились гигантские рои саранчи. Тучи насекомых уничтожают посевы и все зеленые насаждения, грозя голодом почти 25 миллионам человек.
К началу пандемии саранча расплодилась минимум в 30 странах. А к маю ее нашествие расширилось и стало самым масштабным за последние десятилетия: в Эфиопии и Сомали это крупнейшая вспышка за 25 лет, в Индии – за 30 лет, в Кении – за 70 лет.
Еще до того, как проявилась вторая, более глобальная волна нашествия саранчи, Всемирный банк назвал это самым серьезным бедствием за поколение.
Саранча считается одним из самых вредоносных насекомых из-за способности к стремительному росту, возможности мигрировать на большие расстояния и высокой степени повреждения сельхозкультур. Взрослая саранча каждый день может съедать количество пищи, равное ее весу, около двух граммов. А рой этих насекомых на одном квадратном километре сжирает за день столько же пищи, сколько 35 тысяч человек.
В одном рое пустынной саранчи (в основном именно этот вид насекомого сейчас угрожает миру) сейчас может насчитываться до 10 миллиардов особей. Они способны за одни сутки покрыть расстояние в 100-200 километров, уничтожая на своем пути любую растительность – траву, кустарники, деревья, листья, стебли, цветы, плоды.
Причиной раннего появления саранчи в 2020 году стала аномально теплая зима. Насекомые вышли из личинок в середине мая, хотя обычно это происходит в июне, поэтому саранчи в этом году будет на одно поколение больше, и они причинят гораздо больше ущерба.
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