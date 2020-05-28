НАН Украины заявляет, что пик эпидемии пройден

Результаты Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией, сообщили в Национальной академии наук.

По оценкам ученых, пик заболеваемости произошел на первой неделе мая, когда фиксировали около 500 новых заболевших ежедневно.

«Пик уже преодолен, хотя склон (кривой новых случаев заболевания) достаточно пологий и мы выходим на уменьшение количества заболевших за день», – сообщил вице-президент НАН Украины Анатолий Загородний.

Фаза плато (стабильности новых случаев заражения) продолжалось в первые дни недели мая и уже завершилась. После этого с 10 мая началось затухание эпидемии по более оптимистическому сценарию.

Загородний также добавил, что прогноз НАН по заболеваемости коронавирус оказался верным.

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