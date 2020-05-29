Бостонский марафон впервые в истории отменили
Впервые за 124 года отменили Бостонский марафон из-за пандемии коронавируса в США. Решение об этом принял мэр Бостона Мартин Уолш.
Забег ранее уже был перенесен с 20 апреля на 14 сентября. Однако теперь организаторы решили и вовсе отменить марафон, заменив реальную гонку виртуальной. Ее участники должны будут пробежать 42 километра в течение 6 часов и предоставить подтверждение времени, за которое они преодолели марафонскую дистанцию. Они получат футболку участника, медаль и нагрудник бегуна.
Первый Бостонский марафон был проведен в 1897 году, когда 15 человек пробежали марафонскую дистанцию из города Эшланд в Бостон.
В Бостонском марафоне участвуют десятки профессиональных спортсменов и более 30 тысяч любителей бега, а за самим действом ежегодно наблюдают свыше одного миллиона человек.
В этом году организаторы марафона столкнулись с тем, что столь массовое мероприятие невозможно провести, соблюдая требование социальной дистанции, чтобы избежать заражение коронавирусной инфекцией. Причем, очевидно, что проблема не исчезнет до осени.
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