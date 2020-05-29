Уволен глава полиции Винницкой области и его заместитель

Руководство Нацполиции приняло такое решение из-за «грубых недостатков и просчетов, допущенных в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений».

В Нацполиции заявили об отстранении от должности начальника Главного управления полиции в Винницкой области Юрия Педоса. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в пятницу, 29 мая.

Кроме того, его заместителя – начальника криминальной полиции и руководителя оперативной службы – также освободили от занимаемых должностей.

Причиной таких управленческих решений стали «грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений».

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