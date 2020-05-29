Порошенко снова не пришел в ГБР

Бывший президент не пришел в ГБР из-за того, что повестки были вручены ненадлежащим образом, утверждают его адвокаты.

Бывший президент Петр Порошенко второй раз за неделю не явился на допрос в Госбюро расследований.

Сегодня его вызывали сразу на два допроса – на 11:00 и на 12:00 – по делу о картинах и по записям разговоров с экс-вице-президентом США Джо Байдном.

Адвокаты Порошенко заявили, что экс-президент не явился, поскольку повестки были вручены ненадлежащим образом.

На вопрос журналистов о том, что в ГБР сообщили, что повестки были отправлены по месту работы, жительства и регистрации Порошенко, адвокаты ответили: «Они обманывают».

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