Куда поехать отдыхать украинцу в 2020

Как известно, перспектива свободного отдыха в любой стране мира сегодня находится в полной неизвестности.

Как известно, перспектива свободного отдыха в любой стране мира сегодня находится в полной неизвестности. А потому каждый человек задумывается, где можно было бы отдохнуть в 2020 году, если карантинные мероприятия продлятся и заграничные курорты не будут доступны так же легко, как это было ранее.

На данный момент, украинский МИД не торопится раздавать четкие указания, какие страны посещать, а как нет. В сложившейся ситуации стоит обратить внимание на туристические направления Украины, которые имеются даже в избытке. Выбор достаточно широк, как для любителей моря и пляжа, так и для любителей горного туризма.

С одной стороны, можно устроить поездки по большим городам Украины. Например, много чего интересного можно увидеть во Львове, Одессе, Днепре, Харькове. Так, с другой стороны, можно отправиться в не городской тур — поехать в Карпаты, например в Полонину Боржаву, в Ворохту, в Славське.

Любителям же юга, палящего солнца и мягкого песка на берегу моря понравится направление Одесской области. Чего только стоят виноградники Шабо, крепость в Белгород-Днестровском, пляжи в Лебедевке или в Затоке. Кроме того, любителям совсем дикого отдыха в палатке могут приглянуться и Кинбурнская коса, и остров Джарылгач.

Основное преимущество — благодаря таким поездкам внутри страны — это возможность не только поехать в настоящий отпуск, но и увидеть все красоты, которые есть буквально под боком и по приемлемым ценам.

Кроме еды и ночлега по приятным ценам, везде также будет возможность развлечься вдоволь — экскурсии по музеям, замкам, местным достопримечательностям. А для самых азартных туристов — в больших городах, особенно туристических, наверняка будет возможность испытать судьбу и поиграть в азартные игры, например онлайн казино Україна или же любые оффлайн-аналоги.