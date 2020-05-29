Карантин по-украински: Судьи требует от судей отменить ограничение зарплат судей

Пленум Верховного Суда просит Конституционный Суд оценить конституционность установленных на время карантина ограничений прав и свобод граждан.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы судебной власти.

«29 мая 2020 года Пленум Верховного Суда обратился в Конституционный Суд Украины с представлением о конституционности установления ограничений на время карантина, предусмотренных положениями отдельных нормативно-правовых актов, принятых Кабинетом Министров Украины и Верховной Радой…», – говорится в нем.

Согласно сообщению, результаты анализа отдельных положений постановления Кабмина от 20 мая №392 «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабления противоэпидемических мероприятий», порядка осуществления противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией, утвержденных постановлением Кабмина от 20 мая №392, и распоряжением Кабмина от 14 марта №287-р «О временном ограничении пересечения государственной границы, направленной на предотвращение распространения на территории острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2″, а также отдельных норм Закона от 13 апреля №553-IX «О внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» позволяют сделать вывод, что их сущность и практическая реализация, по мнению Пленума, не соответствуют Конституции.

Анализ сведений, содержащихся в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, свидетельствует о том, что это ограничение коснется только 1% фактически работающих государственных служащих.

При этом анализ специального законодательства, которым определен уровень оплаты труда, в частности, членов Кабмина, депутатов, прокуроров, показывает, что большинство работников бюджетных учреждений и органов госвласти вообще не испытывают негативных последствий в вопросах материального обеспечения в связи с принятием Закона № 553-IX.

«Итак, этим законом осуществлено непропорциональное уменьшение судейского вознаграждения по материальному обеспечению других работников бюджетных учреждений, а это, в свою очередь, нарушает принципы независимости судей», – добавлено в сообщении.

Пленум попросил суд признать производство по этому представлению неотложным и рассмотреть его в срок, не превышающий один календарный месяц.