Над Украиной летают бомбардировщики ВВС США
Полет состоялся в рамках взаимодействия стран НАТО и ключевых партнеров блока.
Несколько бомбардировщиков Военно-воздушных сил США B-1B Lancer пролетели над Украиной. Американские самолеты сопровождали украинские истребители Су-27 и Миг-29.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВС Украины.
Отмечается, что заданный полет происходил в рамках взаимодействия стран НАТО и ключевых партнеров Альянса.
«Утром 29 мая пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer пересекла воздушное пространство Украины. Истребители украинских Воздушных Сил – пара Су-27 и пара Миг-29, выстроились рядом с американскими самолетами и осуществили их сопровождение по заданному маршруту», – говорится в сообщении.
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