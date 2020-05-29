Над Украиной летают бомбардировщики ВВС США

Полет состоялся в рамках взаимодействия стран НАТО и ключевых партнеров блока.

Несколько бомбардировщиков Военно-воздушных сил США B-1B Lancer пролетели над Украиной. Американские самолеты сопровождали украинские истребители Су-27 и Миг-29.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВС Украины.

Отмечается, что заданный полет происходил в рамках взаимодействия стран НАТО и ключевых партнеров Альянса.

«Утром 29 мая пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer пересекла воздушное пространство Украины. Истребители украинских Воздушных Сил – пара Су-27 и пара Миг-29, выстроились рядом с американскими самолетами и осуществили их сопровождение по заданному маршруту», – говорится в сообщении.

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