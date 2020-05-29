Женщину судили за домашнее насилие над мужем
Она отделалась штрафом, однако последующие подобные злодеяния грозят ей уголовной ответственностью.
К 170 гривна приговорена жительница Нетешина Хмельникой области, которая в последний день апреля текущего года издевалась над своим мужем. Обвиняемая сменила входные двери вместе с замками в квартире, не пуская в жилище своего супруга. При этом именно он, согласно данным государственного реестра имущественных прав, является собственником данной квартиры.
В суде женщина пояснила мотивы своего поступка тем, что законный супруг приходил домой когда ему вздумается, и забирал ее вещи.
Суд с доводами обвиняемой не согласился, признав ее поведение домашним насилием экономического характера.
Новости по теме
Полет состоялся в рамках взаимодействия стран НАТО и ключевых партнеров блока.
Полиция в Виннице задержала мужчину, который в ночь на 24 мая нанес смертельное ножевое ранение военнослужащего Национальной гвардии.
В США развязалась «война» между Дональдом Трампом и сервисом коротких сообщений Твиттером. А в перспективе – и остальными соцсетями.