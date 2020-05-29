Женщину судили за домашнее насилие над мужем

Она отделалась штрафом, однако последующие подобные злодеяния грозят ей уголовной ответственностью.

К 170 гривна приговорена жительница Нетешина Хмельникой области, которая в последний день апреля текущего года издевалась над своим мужем. Обвиняемая сменила входные двери вместе с замками в квартире, не пуская в жилище своего супруга. При этом именно он, согласно данным государственного реестра имущественных прав, является собственником данной квартиры.

В суде женщина пояснила мотивы своего поступка тем, что законный супруг приходил домой когда ему вздумается, и забирал ее вещи.

Суд с доводами обвиняемой не согласился, признав ее поведение домашним насилием экономического характера.