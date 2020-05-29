Галкин высмеял «беседу Путина и Собянина»
На этом «совещании» Максим Галкин выступил одновременно и в роли «докладывающего» мэра Москвы, и в роли президента РФ.
Шоумен и юморист спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, которое состоялось 27 мая и было посвящено утвержденному в российской столице графику прогулок на период эпидемии коронавируса.
Видеозапись «беседы» Галкин опубликовал на своей странице в Instagram под заголовком «Счастливое время строгого режима прогулок».
На этом «совещании» юморист выступил одновременно и в роли «докладывающего» мэра Москвы, и в роли президента РФ, «принимающего доклад» по прямой видеосвязи.
Видео можно также увидеть на YouTube.
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