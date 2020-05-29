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Главная » Мир » Общество
18:47 29 Мая 2020 Просмотров 44   КомментариевКомментарии

Галкин высмеял «беседу Путина и Собянина»

На этом «совещании» Максим Галкин выступил одновременно и в роли «докладывающего» мэра Москвы, и в роли президента РФ.

Шоумен и юморист спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, которое состоялось 27 мая и было посвящено утвержденному в российской столице графику прогулок на период эпидемии коронавируса.

Видеозапись «беседы» Галкин опубликовал на своей странице в Instagram под заголовком «Счастливое время строгого режима прогулок».

На этом «совещании» юморист выступил одновременно и в роли «докладывающего» мэра Москвы, и в роли президента РФ, «принимающего доклад» по прямой видеосвязи.

Видео можно также увидеть на YouTube.

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Тэги: Путин, Максим Галкин, Сергей Собянин

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