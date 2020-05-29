Протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок
27 мая в городе начались уличные протесты, связанные со смертью 46-летнего чернокожего мужчины при задержании.
Судя по видеозаписи происшествия, против местного жителя Джорджа Флойда был применен удушающий прием: белый полицейский наступил коленом на шею потерпевшего. Задержанного увезли в машине скорой помощи. Позднее стало известно, что он скончался.
Полиция Миннесоты подтвердила, что мужчина на видео погиб в результате «несчастного медицинского случая» при «взаимодействии с полицией». Четверо полицейских уволены.
Семья Флойда потребовала, чтобы четырем полицейским, причастным к его смерти, предъявлено обвинение в убийстве, сообщает BBC.
В городе вспыхнули протесты, в ходе которых был сожжен полицейский участок, из которого успели эвакуировать сотрудников правоохранительных органов.
В том же районе, где был сожжен полицейский участок, отмечалось большинство случаев насилия: демонстранты били стекла торговых центров. Там же произошли пожары, в ходе одного из которых сгорело строящееся шестиэтажное здание на 200 квартир.
В город введены войска Нацгвардии. Мэр города Миннеаполис Джейкоб Фрей ввел режим чрезвычайной ситуации.
Протесты также распространились на другие города США: демонстранты заблокировали движение в центре города Денвер, а днем ранее вышли на улицы в Лос-Анджелесе и Мемфисе.
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