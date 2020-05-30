В Индии обезьяны похитили образцы крови больных, зараженных коронавирусом
Стая обезьян в Индии напала на медработника и отобрала образцы крови пациентов, которые дали положительный результат на коронавирус.
Инцидент произошел на этой неделе в кампусе государственного медицинского колледжа в Мееруте, в 460 км от Лакхнау – столицы штата Уттар-Прадеш, передает Reuters.
«Обезьяны сбежали с образцами крови четырех пациентов с COVID-19, которые проходят лечение», – сказал высокопоставленный сотрудник колледжа доктор С. К. Гарг.
Власти заявили, что им неясно, пролили ли обезьяны пробы крови. Но люди, живущие по соседству с кампусом, опасаются дальнейшего распространения вируса.
В колледже заявляют, что пока неясно, могут ли обезьяны заразиться коронавирусом, если они вступят в контакт с зараженной кровью.
«Не было обнаружено никаких доказательств того, что обезьяны могут заразиться», – сказал доктор Гарг агентству.
Новости по теме
В стране с населением почти в полмиллиарда человек пошли на беспрецедентные меры.
Это случилось в округе Джайпур, штат Одиша, на востоке Индии. 45-летняя Джайанти Свайн вешала для просушки постиранное белье на крыше своего дома…
Опустошив кассу, примат покинула торговую точку