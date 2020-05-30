НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
09:30 30 Мая 2020 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

В Индии обезьяны похитили образцы крови больных, зараженных коронавирусом

Стая обезьян в Индии напала на медработника и отобрала образцы крови пациентов, которые дали положительный результат на коронавирус.

Инцидент произошел на этой неделе в кампусе государственного медицинского колледжа в Мееруте, в 460 км от Лакхнау – столицы штата Уттар-Прадеш, передает Reuters.

«Обезьяны сбежали с образцами крови четырех пациентов с COVID-19, которые проходят лечение», – сказал высокопоставленный сотрудник колледжа доктор С. К. Гарг.

Власти заявили, что им неясно, пролили ли обезьяны пробы крови. Но люди, живущие по соседству с кампусом, опасаются дальнейшего распространения вируса.

В колледже заявляют, что пока неясно, могут ли обезьяны заразиться коронавирусом, если они вступят в контакт с зараженной кровью.

«Не было обнаружено никаких доказательств того, что обезьяны могут заразиться», – сказал доктор Гарг агентству.

Источник:
Тэги: Индия, обезьяна, коронавирус

Новости по теме

В Индии лечат коронавирус в вагонах поездов

В стране с населением почти в полмиллиарда человек пошли на беспрецедентные меры.

В Индии обезьяна убила женщину, развешивавшую белье

Это случилось в округе Джайпур, штат Одиша, на востоке Индии. 45-летняя Джайанти Свайн вешала для просушки постиранное белье на крыше своего дома…

В Индии обезьяна ограбила магазин, завладев всей выручкой

Опустошив кассу, примат покинула торговую точку

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты