В Индии обезьяны похитили образцы крови больных, зараженных коронавирусом

Стая обезьян в Индии напала на медработника и отобрала образцы крови пациентов, которые дали положительный результат на коронавирус.

Инцидент произошел на этой неделе в кампусе государственного медицинского колледжа в Мееруте, в 460 км от Лакхнау – столицы штата Уттар-Прадеш, передает Reuters.

«Обезьяны сбежали с образцами крови четырех пациентов с COVID-19, которые проходят лечение», – сказал высокопоставленный сотрудник колледжа доктор С. К. Гарг.

Власти заявили, что им неясно, пролили ли обезьяны пробы крови. Но люди, живущие по соседству с кампусом, опасаются дальнейшего распространения вируса.

В колледже заявляют, что пока неясно, могут ли обезьяны заразиться коронавирусом, если они вступят в контакт с зараженной кровью.

«Не было обнаружено никаких доказательств того, что обезьяны могут заразиться», – сказал доктор Гарг агентству.

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