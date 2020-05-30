Трамп разрывает отношения c ВОЗ из-за Китая и коронавируса
Президент Дональд Трамп заявил, что США разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения.
Президент Дональд Трамп объявил в пятницу, что Соединенные Штаты разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения, сообщает CNBC.
«Китай полностью контролирует Всемирную организацию здравоохранения, несмотря на то, что платит только 40 миллионов долларов в год по сравнению с тем, что платят Соединенные Штаты, что составляет примерно 450 миллионов долларов в год», – сказал Трамп на пресс-конференции в Розовом саду Белого дома.
По словам президента США, ответственность за пандемию коронавируса несет Китай.
Трамп также отметил, что, хотя США представляли детальный план реформ ВОЗ, в организации отказались пойти навстречу.
«Поскольку они не смогли реализовать необходимые реформы, то мы сегодня прерываем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения и перенаправляем наши финансовые средства для других неотложных проблем в мире в сфере здравоохранения», – добавил он.
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