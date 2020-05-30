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Главная » Мир » Общество
11:31 30 Мая 2020 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

В охваченный беспорядками Миннеаполис хотят ввести войска

Пентагон приказал подразделениям военной полиции быть готовыми к развертыванию в Миннеаполисе.

Данные приказы поступили в пятницу после того, как президент США Дональд Трамп запросил у министра обороны Марка Эспера возможные варианты быстрого реагирования на тот случай, если ситуация в Миннеаполисе выйдет из-под контроля, сообщает AP.

В Миннеаполисе в некоторых частях города протесты обернулись грабежами и поджогами.

В готовность приведены подразделения военной полиции в штатах Северная Каролина и Нью-Йорк, солдатам приказано быть готовыми к развертыванию в Миннеаполисе в течение четырех часов после получения соответствующего распоряжения. Аналогичные указания получили также военнослужащие в штатах Колорадо и Канзас, им необходимо быть готовыми к переброске в течение суток. Всего к отправке приготовились 800 военных.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией, длятся в Миннеаполисе с 26 мая. Горожане вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после того, как его арестовали с применением силы.

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Тэги: армия, протесты, массовые беспорядки

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