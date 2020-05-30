В охваченный беспорядками Миннеаполис хотят ввести войска
Пентагон приказал подразделениям военной полиции быть готовыми к развертыванию в Миннеаполисе.
Данные приказы поступили в пятницу после того, как президент США Дональд Трамп запросил у министра обороны Марка Эспера возможные варианты быстрого реагирования на тот случай, если ситуация в Миннеаполисе выйдет из-под контроля, сообщает AP.
В Миннеаполисе в некоторых частях города протесты обернулись грабежами и поджогами.
В готовность приведены подразделения военной полиции в штатах Северная Каролина и Нью-Йорк, солдатам приказано быть готовыми к развертыванию в Миннеаполисе в течение четырех часов после получения соответствующего распоряжения. Аналогичные указания получили также военнослужащие в штатах Колорадо и Канзас, им необходимо быть готовыми к переброске в течение суток. Всего к отправке приготовились 800 военных.
Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией, длятся в Миннеаполисе с 26 мая. Горожане вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после того, как его арестовали с применением силы.
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