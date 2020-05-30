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Главная » Мир » Общество
10:18 30 Мая 2020 Просмотров 411   КомментариевКомментарии

У Путина еще больше упал рейтинг

Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путина опустился за месяц с 28% до 25%. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Участникам опроса предлагали назвать политиков, которым они больше всего доверяют. Путин по-прежнему идет на первом месте, далее идут министр обороны Сергей Шойгу (14%) и премьер-министр Михаил Мишустин (11%). О доверии к оппозиционеру Алексею Навальному  и мэру Москвы Сергею Собянину заявили 4% респондентов, еще 16% – не доверяют никому, а 33% затруднились с ответом.

В ноябре 2017 года, когда «Левада-центр» впервые провело это исследование, рейтинг Путина составил 59%. В июне прошлого года он опустился до 40%, а в январе этого года – до 28%.

ВЦИОМ перестал публиковать подробный «спонтанный рейтинг» доверия Путина с открытым вопросом в августе прошлого года

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Тэги: Путин, рейтинг, рейтинг доверия

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