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Главная » Украина » Происшествия
15:30 30 Мая 2020 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Подрядчик присвоил 19 миллионов гривен при модернизации одной из воинских частей

Это допустила халатность командования частью. В итоге ответ понесут и гражданские, и военные.

Служба безопасности Украины в Винницкой области выявила хищение 19 миллионов гривен, выделенных из госбюджета на модернизацию военной части. Деньги предназначались для усовершенствования системы инженерной защиты.

По данным спецслужбы, в рамках договора на 41 миллион гривен, заключенного в 2017 году с Министерством обороны, подрядчики должны были построить инженерные сооружения в воинской части.

«Во время исполнения контракта менеджмент фирмы присвоил более 19 миллионов бюджетных средств. Коммерсанты не выполнили значительную часть работ, предусмотренных договором, и поставили строительные материалы в меньших объемах», – сообщили в СБУ.

Во время обысков силовики обнаружили документацию, которая доказывает проведение сделки. Командиру воинской части сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины.

Подрядчикам сообщили о подозрении за присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, легализацию (отмывание) имущества по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

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Тэги: СБУ, воинская часть

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