Россия использует Ливию как военную базу для противостояния США

США опасаются, что Россия разместит в Ливии ракеты дальнего радиуса действия.

Россия перебросила военную авиацию в Ливию для того, чтобы получить стратегический плацдарм в Северной Африке. Россия доставила в Ливию 14 истребителей МиГ-29 и Су-24.

Как сообщает Reuters, истребители находятся на военно-воздушной базе Эль-Джуфра, которую контролирует Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием генерала Халифы Хафтара.

По данным разведки США, российские истребители были доставлены в Ливию через Иран и Сирию. Они еще не принимали участия в боевых действиях, однако усиливают армию Хафтара.

В США считают, что Россия поддерживает Хафтара не ради победы в войне, а ради закрепления в этом регионе. США опасаются, что Россия может разместить в Ливии ракеты дальнего радиуса действия.

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