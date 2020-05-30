Мальта перехватила фальшивые динары, напечатанные в России для Ливии
Силы безопасности Мальты обнаружили ливийские динары на сумму 1,1 млрд долларов, напечатанные российским госпредприятием Гознак.
Госдепартамент США сообщил, что деньги предназначались неназванной «нелегальной параллельной организации».
В заявлении Госдепартамента отмечается, что США признают единственным легитимным центральным банком Ливии тот, что контролируется международно признанным правительством в Триполи.
Россия с 2016 года печатает наличные для одного из участников гражданской войны в Ливии – правительства в Тобруке.
Сейчас запад и столицу Ливии контролирует Правительство национального согласия. Его поддерживают ООН, западные страны, Турция и Катар. Восток и часть юга страны находятся под контролем Палаты представителей Ливии. Она была избрана в 2014 году и известна как правительство в Тобруке. Ее поддерживает Ливийская национальная армия во главе с генералом Халифой Хафтаром, объявившим себя недавно единственной властью в стране.
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Россия является важным сторонником генерала Хафтара, так же как Египет и Объединенные Арабские Эмираты.