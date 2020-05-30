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20:41 30 Мая 2020 Просмотров 138   КомментариевКомментарии

Жена убитого мастера леса потребовала для душегубов пожизненного срока

Свою жертву убийцы выманили в лес, а затем лишили жизни за личные обиды.

Почти пять лет расследуется в полиции, а теперь и в суде, дело об убийстве мастера леса на Житомирщине.

Установлено, что мужчина, проживавший с семьей в Чудновском районе, был старшим над лесниками, контролируя их работу. Мастера леса невзлюбил один из работников, которого он накануне пригрозил уволить. Подговорив товарища, оскорбленный сотрудник лесничества решился на убийство.

Мастера леса вызвали из дома – якобы, в лесу слышен звук работающей пилы. Указав начальнику квадрат, подчиненный с сообщником поджидали мастера.

Когда машина последнего остановилась не лесной тропе, на мужчину напали, избили, бросили в багажник его же машины.

Завезя подальше, продолжили избивать, и в итоге лишили жизни, нанеся удары штыковой лопатой. С помощью этого инструмента вырыли яму, в которой скрыли тело убитого.

На момент задержания одному из убийц было 38, второму – 23. Им обоим грозит пожизненное лишение свободы. На таком наказании настаивает и вдова убитого, на днях выступавшая на одном из финальных заседаний суда.

Жена убитого мастера леса потребовала для душегубов пожизненного срока

Свою жертву убийцы выманили в лес, а затем лишили жизни за личные обиды.

Почти пять лет расследуется в полиции, а теперь и в суде, дело об убийстве мастера леса на Житомирщине.

Установлено, что мужчина, проживавший с семьей в Чудновском районе, был старшим над лесниками, контролируя их работу. Мастера леса невзлюбил один из работников, которого он накануне пригрозил уволить. Подговорив товарища, оскорбленный сотрудник лесничества решился на убийство.

Мастера леса вызвали из дома – якобы, в лесу слышен звук работающей пилы. Указав начальнику квадрат, подчиненный с сообщником поджидали мастера.

Когда машина последнего остановилась не лесной тропе, на мужчину напали, избили, бросили в багажник его же машины.

Завезя подальше, продолжили избивать, и в итоге лишили жизни, нанеся удары штыковой лопатой. С помощью этого инструмента вырыли яму, в которой скрыли тело убитого.

На момент задержания одному из убийц было 38, второму – 23. Им обоим грозит пожизненное лишение свободы. На таком наказании настаивает и вдова убитого, на днях выступавшая на одном из финальных заседаний суда.

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Тэги: убийство, лес

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