Илон Маск отправил человека в космос
Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Примерно через 19 часов астронавты должны достигнуть Международной космической станции.
На МКС они пробудут не меньше месяца, и Crew Dragon вернет их на Землю, завершая миссию Demo-2.
Это событие имеет огромное значение для мировой космонавтики, а особенно – для американской. США вернули себе возможность самостоятельно доставлять астронавтов на Международную космическую станцию.
Кроме того, впервые в истории человек полетел на космической технике, созданной компанией предпринимателя Илона Маска.
Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен не только опробуют новую капсульную систему - они внедрят новую бизнес-модель для НАСА. Агентство больше не будет владеть используемыми транспортными средствами, а просто приобретет услугу, предлагаемую компанией SpaceX, передает BBC.
Пуск состоялся со второй попытки, 27 мая его пришлось отложить из-за плохой погоды.
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