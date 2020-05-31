Илон Маск отправил человека в космос

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Примерно через 19 часов астронавты должны достигнуть Международной космической станции.

На МКС они пробудут не меньше месяца, и Crew Dragon вернет их на Землю, завершая миссию Demo-2.

Это событие имеет огромное значение для мировой космонавтики, а особенно – для американской. США вернули себе возможность самостоятельно доставлять астронавтов на Международную космическую станцию.

Кроме того, впервые в истории человек полетел на космической технике, созданной компанией предпринимателя Илона Маска.

Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен не только опробуют новую капсульную систему - они внедрят новую бизнес-модель для НАСА. Агентство больше не будет владеть используемыми транспортными средствами, а просто приобретет услугу, предлагаемую компанией SpaceX, передает BBC.

Пуск состоялся со второй попытки, 27 мая его пришлось отложить из-за плохой погоды.

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