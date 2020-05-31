Комиссия психдиспансера решила, что шаман Габышев «опасен для окружающих»

В Якутии врачебная комиссия психоневрологического диспансера выдала заключение об опасности шамана Александра Габышева для себя и окружающих.

29 мая, сразу после подачи якутским шаманом заявления об отказе от дальнейшей госпитализации на имя главного врача местного психоневрологического диспансера, из врачей диспансера была сформирована комиссия, которая в ускоренном порядке выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих.

В понедельник, 1 июня, медики намерены обратиться с иском в суд о его принудительной госпитализации.

28 мая адвокат шамана Александра Габышева Ольга Тимофеева подала иск в Якутский городской суд с требованием признать его принудительную госпитализацию незаконной. Судебное заседание по этому иску назначено на 3 июня.

Ранее юристы, помогающие Габышеву, подали иск в Европейский суд по правам человека.

Александр Габышев в марте 2019 года отправился в Москву для проведения «обряда изгнания Путина». Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

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