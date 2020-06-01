Легенда американского баскетбола поддержал протестующих

Карим Абдул-Джаббар, который является лидером по количеству набранных очков в регулярном чемпионате за всю историю НБА, высказался в защиту протестующих.

«Главная проблема черного сообщества сейчас не в том, стоят ли протестующие на расстоянии три или шесть футов друг от друга, или в том, что несколько отчаявшихся душ крадут какие-то футболки или даже поджигают полицейский участок, а в том, что их сыновья, мужья, братья и отцы будут убиты полицейскими или подражателями полицейских просто за то, что они вышли на прогулку или пробежку, поехали куда-то. Или быть черным означает сидеть в укрытии дома всю оставшуюся жизнь, потому что вирус расизма, заражающий страну, более смертоносен, чем COVID-19», – написал 73-летний Абдул-Джаббар в колонке для Los Angeles Times.

На улицах страны вспыхнули массовые беспорядки после инцидента в Миннеаполисе. Причиной волнений стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, против которого один из офицеров удушающий прием.

Карим Абдул-Джаббар – американский баскетболист, сыгравший 20 сезонов в НБА. Является лидером по количеству набранных очков в регулярном чемпионате за всю историю НБА (38 387). Шесть раз (рекорд) становился самым ценным игроком НБА, больше чем кто-либо принимал участие в Матчах всех звезд (19 раз).

Тэги: США, баскетбол, протесты